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أمريكا تطلب من الاتحاد الأوروبى الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا

السبت، 16 فبراير 2019 02:27 م
أمريكا تطلب من الاتحاد الأوروبى الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا خوان جوايدو
رويترز
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قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم السبت إن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف برئيس برلمان فنزويلا خوان جوايدو رئيسا للبلاد، مؤكدا أن الاتحاد كتكتل يجب أن يعترف به وليس فقط الحكومات الأوروبية بصورة فردية.

وذكر بنس خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن أن جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا وحظي بمساندة الولايات المتحدة وبدعم دولي حتى يحل محل الرئيس نيكولاس مادورو، يستحق أن يعترف به "باقي العالم"، واصفا مادورو بالدكتاتور الذي يتعين عليه التنحي.

وقال بنس "حان الوقت لأن يتقدم باقي العالم خطوة إلى الأمام. مرة أخرى، بإمكان العالم القديم اتخاذ موقف داعم للحرية في هذا العالم الجديد... اليوم ندعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة للأمام من أجل الحرية والاعتراف بخوان جوايدو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا".

 


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امريكا

خوان جوايدو




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