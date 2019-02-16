أطباء مستشفى إسنا يجرون عملية ناجحة لسائح أمريكى بعد إصابته بكسور داخل مركب سياحى

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب سائح أمريكى الجنسية يدعى "دانيال أريجيلي" خلال تواجده داخل مركب سياحى أثناء رسوه بمدينة إسنا، وذلك إثر سقوطه على الزراع الأيمن مما أدى لخلع فى الكتف، وتم على الفور نقل السائح المصاب إلى مستشفى إسنا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور قام فريق طبى بقيادة الدكتور عبد الحكيم سليم إستشارى ورئيس قسم العظام، بإجراء عملية سريعة وتم رد خلع الكتف فى 3 دقائق، وعاونه بالعملية الدكتور سليمان القاضى أخصائى التخدير، وبحضور زملاء السائح من أطباء ولاية أوهايو الأمريكية، والذين أشادو بكفاءة وسرعة الأداء من أطباء الأقصر.

وبعد إنتهاء العملية وخروج السائح قرر إستكمال رحلته السياحية من أسوان للأقصر، مشيداً بمستوى الأطباء والأساتذة والممرضين المرافقين له خلال إجراء العملية، حيث أنه أستاذ دكتور باثولوجى فى جامعة أوهايو الأمريكية.