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أسوان تستقبل 4 سائحين فى مغامرة عبر القارة الإفريقية بالدراجات الهوائية

السبت، 16 فبراير 2019 02:07 م
أسوان تستقبل 4 سائحين فى مغامرة عبر القارة الإفريقية بالدراجات الهوائية السائحين
أسوان – عبد الله صلاح
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استقبلت محافظة أسوان، اليوم السبت، 4 سائحين قادمين من محافظة الأقصر بالدراجات الهوائية للترويج عن السياحة عبر القارة الإفريقية.

بدأت مغامرة الرحالة من مدينة الإسكندرية شمال مصر، مروراً بالأقصر وصولاً إلى أسوان، ومن المقرر استكمال رحلتهم إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا.

ويضم وفد الرحالة 4 سائحين شابين وفتاتين، ينتمون جنسياتهم إلى جنوب أفريقيا، ويقومون بهذه الرحلة كنوع من المغامرة والترويج للسياحة عبر القارة الإفريقية.

وأشاد الرحالة الأجانب بتعامل الأمن المصرى معهم خلال مرورهم بالمدن المصرية ضمن رحلاتهم ومساعدتهم فى تسهيل انتقالاتهم.

 


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