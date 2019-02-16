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أسعار الدولار اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية

السبت، 16 فبراير 2019 11:37 ص
أسعار الدولار اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية الدولار _ أرشيفية
كتبت هبة حسام
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.50جنيه للشراء

17.60جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.49جنيه للشراء

17.59جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى بنك مصر

17.49جنيه للشراء

17.59جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.49جنيه للشراء

17.59جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.58جنيه للشراء

17.67جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.49جنيه للشراء

17.59جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.49جنيه للشراء

17.59جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

17.50جنيه للشراء

17.60جنيه للبيع


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