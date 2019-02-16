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أسعار الخضروات اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر

السبت، 16 فبراير 2019 01:27 م
أسعار الخضروات اليوم السبت 16-2-2019 فى مصر خضروات _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 16-2-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.25 – 6.25 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 – 5.5 جنيه، وبلغ الخيار الصوب من 6 – 7.5 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 3.50 جنيه، ووصل سعر البطاطس ما بين 3- 6.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 5 – 8.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا ما بين 15 - 19 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 5 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 6 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من  5 -7 جنيهات.

 

 


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