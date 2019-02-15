351 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 23.7 مليون طن خلال أسبوع

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال أسبوع، من الجمعة وحتى أمس الخميس، عبور 351 سفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 23.7 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 56 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم السبت 42 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 56 سفينة، بحمولة 3.7 مليون طن سفن، وعبرت يوم الاثنين 44 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت 63 سفينة الأربعاء بحمولة 4.9 مليون طن، فيما عبرت أمس الخميس 39 سفينة، بحمولة 2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال أسبوع من الاتجاهين إلى 351 سفن بحمولة 23.7 مليون طن.