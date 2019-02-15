وكيل صحة أسوان: صرف العلاح لـ14 ألف مواطن مصاب بفيروس C

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن مبادرة 100 مليون صحة ساهمت فى الكشف عن إصابة نحو 14 ألف مواطن بفيروس C بمحافظة أسوان، وتم صرف العلاج لهم بالمجان عن طريق مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة استهدفت نحو 980 ألف مواطن داخل محافظة أسوان، تم توقيع الكشف على 805 ألف مواطن منهم حتى اليوم بنسبة تصل إلى نحو 85 %، لافتاً إلى أن هه النسبة تعد من المؤشرات الجيدة فى الاطمئنان على صحة المواطنين داخل محافظة أسوان.

وأوضح الدكتور إيهاب، بأن المبادرة كشفت أيضاً عن وجود 15 ألف مواطن داخل محافظة أسوان، مصابين بالأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر، مؤكداً أن الكشف عن هذه الأمراض مبكراً وتوفير العلاج لهم مبكراً بكيفية سليمة وبالمجان، يساهم فى حماية باقى أفراد الأسرة من انتشار المرض، وفقد عائلة أو جزء منها.