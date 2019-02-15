وزير الخارجية يبحث مع "مسئول عمليات حفظ السلام" الأوضاع فى الدول الإفريقية

كتب : أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة، على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المعني بعمليات حفظ السلام "جون بيير لاكروا".

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم وتعزيز فاعلية العمليات الأممية لحفظ السلام، مشيراً إلى أنه قد حرص وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة على توجيه الشكر للحكومة المصرية على المساهمة المصرية المتواصلة في عمليات حفظ السلام، ودورها في تطوير أطرها المفاهيمية، والمساندة المصرية في إطار مبادرة Action for Peace، موضحاً أن تلك المبادرة تحتاج الي مزيد من الدعم من قِبَل أعضاء الامم المتحدة من أجل الوصول الى نتائج اكثر حرفية وفعّالية لأداء قوات حفظ السلام.

وأوضح حافظ ان اللقاء تناول تطورات الأوضاع في مالي والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، حيث أشاد "لاكروا" بما قامت به مصر من جهد نحو هدف تحقيق الاستقرار في مالي، مبرزا أيضاً أهمية الدور الذي يجب ان تقوم به الامم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي من أجل ضمان الاستقرار في منطقة الساحل، خاصةً في مالي وبوركينا فاسو، معرباً عن حرصه لاستمرار التعاون الوثيق والاستراتيجي مع مصر في كل تلك الموضوعات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019.

وكشف حافظ، أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد خلال اللقاء على أن مصر تواصل جهودها الإقليمية والدولية في مجال حفظ وبناء السلام بغية الوصول إلى الهدف الأشمل وهو استدامة السلام على الصعيد العالمي بما يتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على حرص الدولة المصرية على توفير عوامل النجاح عملياتياً واستراتيجياً لعمليات حفظ السلام الأممية، وكيفية تطوير أدائها وتقييمه من منظور شامل ومتكامل.