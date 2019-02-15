وزيرة فرنسية لبريطانيا: احسموا قراركم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى

رويترز

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالى لوازو اليوم الجمعة إن على بريطانيا أن تقرر ما ستفعله بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى بأسرع ما يمكن.

وقالت الوزيرة لإذاعة (آر.تي.ال) "أقول لأصدقائنا البريطانيين إن الوقت حان لأن يقرروا ما إذا كانوا سينسحبون على أسس ودية أم بشكل مفاجئ".

ومضت تقول "هو اختيار بريطانى محض. ما نقوله هو: أسرعوا!"

والتاريخ المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى هو 29 مارس.

ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بأحدث هزيمة لاستراتيجيتها للخروج أمس الخميس مما يقوض تعهدها لقادة الاتحاد بالحصول على الموافقة على خطتها إذا منحوها تنازلات.