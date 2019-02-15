video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة فرنسية لبريطانيا: احسموا قراركم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:51 م
وزيرة فرنسية لبريطانيا: احسموا قراركم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
رويترز
إضافة تعليق

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالى لوازو اليوم الجمعة إن على بريطانيا أن تقرر ما ستفعله بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى بأسرع ما يمكن.

وقالت الوزيرة لإذاعة (آر.تي.ال) "أقول لأصدقائنا البريطانيين إن الوقت حان لأن يقرروا ما إذا كانوا سينسحبون على أسس ودية أم بشكل مفاجئ".

ومضت تقول "هو اختيار بريطانى محض. ما نقوله هو: أسرعوا!"

والتاريخ المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى هو 29 مارس.

ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بأحدث هزيمة لاستراتيجيتها للخروج أمس الخميس مما يقوض تعهدها لقادة الاتحاد بالحصول على الموافقة على خطتها إذا منحوها تنازلات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبى باتفاق أو دون اتفاق فى مارس

الصين تلغى محادثات تجارية مع بريطانيا احتجاجا على تصريحات لوزير الدفاع

مستشار الاتحاد الإفريقى: 25 فبراير النطق بالحكم فى قانونية فصل بريطانيا لجزر تشاجوس

"الدبلوماسية العسكرية" ورقة ماى الأخيرة لاستلهام ماضى المملكة "التى لم تغيب عنها الشمس"؟.. بريطانيا تحاول فرض نفسها كقوى "عالمية" عبر الجيش.. وتسعى لقيادة أوروبا عبر الناتو بعد فشلها دبلوماسيا بسبب "بريكست"

تيريزا ماى

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة