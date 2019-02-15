واشنطن تفرض عقوبات على 5 مسؤولين مقربين من مادورو

واشنطن (أ ش أ)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات مالية على خمسة من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من نيكولاس مادورو الذي وصفته بأنه "رئيس فنزويلا السابق"، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية.

وشملت العقوبات - وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم - قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية الذين وصفتهم وزارة الخزانة في بيانها بأنهم "منحازون للرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو الذي يواصل اضطهاد الشعب الفنزويلي".

وبين الخمسة، مانويل كيفيدو الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه "الرئيس غير الشرعي" لشركة النفط الوطنية الفنزويلية "بيدفيسا".

وتنص العقوبات على تجميد أصول المسؤولين الخمسة في الولايات المتحدة، كما تمنع أي أمريكي من التعامل معهم.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي اعترافها بالمعارض خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا.