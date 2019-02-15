ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 77720، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 16710 أطنان.

وغادر الميناء عدد 92 سيارة نقل محملة بـ4261 طن قمح، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 27397 طن ملح و12088 طن يوريا و2050 طن رمل .