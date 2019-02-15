ميدفيديف: العقوبات الغربية لن تسحق الاقتصاد الروسى ولكنها ستعيق التنمية

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صرح رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف اليوم /الخميس/ بأن "العقوبات الغربية لن تكون قادرة على سحق الاقتصاد الروسى، لكنها قد تعوق التنمية، ولا ينبغى التعامل معها بعدم الجدية".

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم /الأربعاء/ مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على قطاعي البنوك والطاقة في روسيا.

وقال ميدفيديف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "هذه العقوبات لها ثأثير على اقتصادنا. لن تتسبب في سحقه. سنواصل اتباع مسارنا. لكن لا يمكنك الشك في أن هذا لا يساعدنا ويعيق التنمية أحيانا"، مشددا على أن بلاده "ليست خائفة من العقوبات".