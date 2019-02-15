موجز6.. المرور: سقوط أمطار بالطرق لم تؤثر على حركة السيارات ونراقب المحاور

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، المرور: سقوط أمطار بالطرق لم تؤثر على حركة السيارات ونراقب جميع المحاور .

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

تراقب إدارات المرور بالقاهرة و الجيزة ، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة أعلى الكبارى و داخل الأنفاق و المحاور الرابطة بين المحافظتين، بالتزامن مع سقوط الأمطار وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق لمنع الزحام و الإبلاغ عن أماكن تراكمات مياه الأمطار.

أعلن بيل ويلد حاكم ولاية ماسوشستس الامريكية السابق أنه سيحأول الإطاحة بدونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليقدم بذلك أول تحديا بارزا لجهود الرئيس للحصول على ولاية ثانية.

ردت الفنانة ميرهان حسين لأول مرة على تداول اسمها فى قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج السينمائى الشهير، مشيرة إلى أنها لم تعلم بذلك وقت خروج هذه الأنباء لأنها كانت فى عزلة عن العالم لتواجدها فى الحبس من أجل قضاء عقوبتها فى قضية "كمين الهرم".

قالت اﻹدارة العامة للمرور، إنه يتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، تلاحظ سقوط أمطار من متوسطة إلى متوسطة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

تظل كرة القدم لعهود طويلة صانعة البهجة الوحيدة فى حياة المصريين، فهى البسمة المتبقية فى آخر نفق فى يوم أى شخص بعد أن ينتابه ضغوط الحياة اليومية.

حضر الرئيس السيسى غداء العمل الذى نظمته إدارة مؤتمر ميونخ للأمن على شرف حضور الرئيس السيسى المؤتمر ، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها إدارة المؤتمر للمشاركين فيه للالتقاء بكبار القادة والزعماء على مستوى العالم.

رفعت إدارة المرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات والإغاثة بإدارات عمليات المرور، بعد سقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

تتولى هيئة الإسعاف فى وزارة الصحة مسئولية تقديم خدمات إنقاذ وإسعاف المرضى، وكذلك العلاج قبل الدخول إلى المستشفى، ومعروف عن سيارات الإسعاف أن لها أولوية فى السير بالطرقات ولا يتم توقيفها فى إشارات المرور .

يتصدر ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، قائمة هدافي الفريق الكتالوني منذ قدوم المدرب إرنستو فالفيردي الذي جدد تعاقده اليوم مع برشلونة لمدة عام لينتهى تعاقده في موسم 2020/2019 بخيار تمديد العقد لعام إضافى آخر.

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوضح خلال لقاءه مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، خاصة فى شمال سيناء.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 -2-2019، بقيمة 3 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى مصر 645 جنيها للجرام.

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن مستقبل أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة سيكون مرهوناً بالنتائج على الرغم من إعلان النادي لتجديد تعاقده مع المدرب لمدة موسم آخر 2019 – 2020 مع إمكانية التجديد لموسم واحد 2020 – 2021.

قدم إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني تقريرا مفصلا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني عن الزيارة التفقدية التي قام بها وبرفقته محمد صلاح المدير الإداري للفريق إلى نيجيريا ، حيث قاما بتفقد ملعب المباراة الودية الدولية المقرر أن تجمع بين المنتخبين المصري والنيجيري يوم 26 مارس المقبل ، بالإضافة إلى مقر اقامة الفريق في مدينة أسابا التي تحتضن ملعب المباراة استيفان كيشي .

صرح مصدر أمنى أنه بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 15 الجارى، قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إستهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.. قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية ، بإبطال مفعولها.

قالت مجلة " فاينانشيال أفريك " إن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو المرشح الأمثل لتحويل الاتحاد الأفريقى إلى منظمة وطنية قادرة على مواجهة تحديات القارة السمراء .