مصرع شاب سقط من قطار شربين دمياط بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى شاب مصرعه عقب سقوطه من قطار شربين دمياط بناحية قرية عسكر.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالى شربين لمأمور المركز بوجود جثة شاب ملقاة على قضبان السكة الحديد ناحية قرية عسكر التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل العميد سامى الحديدى مأمور المركز والمقدم محمد الأرضى رئيس المباحث والنقيب شادى الغزالى معاون المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى أحمد محمد السيد 17 سنة، ومقيم قرية السعدية شربين تم نقل الجثة إلى المشرحة بمستشفى شربين وتم استدعاء مفتش الصحة.

وبعد الكشف تبين أنه أثناء استقلاله قطار شربين المتجه إلى دمياط سقط من العربة على القطبان المقابلة للقطار فحدث كسر بقاع الجمجمة وعظام الجمجمة الأمامية مما أدى إلى توقف القلب والتنفس وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.