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محافظ بنى سويف: البت فى 198 طلب تقنين أراضى أملاك دولة وتحرير 35 عقدا ابتدائيا

الجمعة، 15 فبراير 2019 05:26 م
محافظ بنى سويف: البت فى 198 طلب تقنين أراضى أملاك دولة وتحرير 35 عقدا ابتدائيا جانب من الاجتماع
بنى سويف : هانى فتحى
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ترأس المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت بديوان عام المحافظة وذلك فى حضور اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والمستشار محمد صلاح مطر مفوض الدولة، والمحاسب محمود مغربى مدير مكتب المحافظ، ومسؤولى الزراعة والمساحة والرى والأملاك والاستثمار وحماية الأراضى ورؤساء الوحدات المحلية السبعة، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتى ضمت مسؤولى لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أنه تم البت فى 51 طلب تقنين، ونظر 9 تظلمات، ليصل إجمالى عدد الطلبات التى تم البت فيها، حتى الآن، إلى 198 طلباً، وتم تحرير 35 عقدا ابتدائيا، وتحصيل 25% مقدم ثمن، فيما يتم تحصيل مبالغ متفاوتة من 30 طلب تقنين تم البت فيها، وجارى المتابعة معهم حتى استكمال قيمة 25% "مقدم الثمن ".

 وشدد المحافظ على المتابعة اليومية لنتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، بحيث تسير منظومة العمل فى هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات، مشيراً إلى توجيهاته للجان الفنية المختصة بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، حتى الانتهاء من إصدار العقود الابتدائية.

وأكد محافظ بنى سويف على أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتماما بالغا، وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فيها.


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