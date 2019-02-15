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محافظ القليوبية يتابع حادث انهيار منزل بشبين القناطر

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:43 م
محافظ القليوبية يتابع حادث انهيار منزل بشبين القناطر المنزل المنهار
القليوبية - نيفين طه
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وجه الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الأجهزة بالمحافظة ومجلس مدينة شبين القناطر والوحدة المحلية بالقشيش بمتابعة حادث انهيار منزل مكون من طابقين بشارع مسجد سيدى فلاح مبنى بنظام الحوائط الحاملة معروش بالأخشاب ومبنى بالطوب الأحمر والطين والواجهة بالطوب الأحمر والأسمنت على أسرة مكونة من 5 أفراد ملك طه حسن محمد، ما أسفر عن وقوع حالة وفاة واحدة.
 
وتم إخطار الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ وتوجه وحدات من مجلس المدينة وتم استخراج المتوفاة والمصابين من تحت الأنقاض، واتخاذ الإجراءات القانونية وطلب الطب الشرعى لمناظرة حالة الوفاة والتصريح بدفن الجثمان، وفرضت أجهزة الشرطة كردونا أمنيا بمحيط المكان.
 
وكشف بيان محافظة القليوبية عن أسماء حالة الوفاة وهى إيمان طه حسن كامل وأسماء المصابين صبحية طه حسن كامل 45 سنة وزينب طه حسن كامل 30 سنة وأسماء فارس 18 سنة.
 
وكان منزل بقرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية قد انهار صباح اليوم الجمعة وأسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين وعلى الفور توجهت أجهزة المتابعة بمجلس مدينة شبين ورئيس المدينة والحماية المدنية والإسعاف ومركز الشرطة إلى مكان الحادث، لمتابعة حالة المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإيداع حالة الوفاة بالمشرحة.

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