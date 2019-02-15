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محافظ أسيوط: برنامج تدريبى لرؤساء القرى لتعزيز وتنمية قدراتهم الإدارية

الجمعة، 15 فبراير 2019 03:11 م
محافظ أسيوط: برنامج تدريبى لرؤساء القرى لتعزيز وتنمية قدراتهم الإدارية جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى
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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أهمية تدريب العاملين بالوحدات المحلية، لتطوير مهاراتهم الإدارية وإكسابهم المفاهيم الحديثة فى القيادة الإدارية، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به حتى يتسنى تحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.

وتابع المحافظ، وفى هذا الإطار تنظم محافظة أسيوط برنامجا تدريبيا لتنمية المهارات الإدارية لجميع رؤساء الوحدات القروية ونواب ومساعدى رؤساء المراكز والأحياء الذين تم اختيارهم ضمن حركة المحليات التى أجريت مؤخراً بما يتماشى مع متطلبات العمل فى الفترة الحالية.

وأضاف المحافظ، أن هذه الدورة التدريبية تأتى ضمن جهود المحافظة لدعم ومساندة كوادرها وقياداتها الشبابية من خلال إتاحة وتوفير أكبر قدر لهم من الخبرات التخصصية فى مختلف مجالات العمل التنفيذى من أجل مساعدتهم للقيام بمهام عملهم بالشكل المطلوب داعياً جميع المتدربين باختلاف درجاتهم إلى الاستفادة من الدورات وترجمة ذلك على أرض الواقع بما يعكس واقعاً إيجابياً وأداءً أفضل فى المحليات.

يذكر أن البرنامج التدريبى يعقد بديوان عام المحافظة ويبدأ السبت 16 فبراير 2019 وينتهى الخميس 7 مارس 2019 على مجموعتين ويتضمن تدريب المستهدفين وتعريفهم بدور أجهزة المحافظة فى إدارة الأزمات والكوارث ومهام الوحدات المستحدثة.


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