محافظ أسيوط: إنهاء استعدادات نقل موقف سيارات "أسيوط - الوادى الجديد"

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن الانتهاء من الاستعدادات والإجراءات الخاصة بنقل سيارات ركاب موقف "أسيوط / الوادى الجديد" من موقف الشادر القديم إلى موقف المعلمين الجديد على الطريق الدائري تمهيدًا لنقله خلال أيام وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المواقف وإعادة هيكلتها لتخفيف الزحام عن مدينة أسيوط.

وقال المحافظ، في تصريحات له اليوم، إنه تم تكليف مدير إدارة المواقف بنشر وتركيب بنرات تفيد بنقل الموقف لتوعية المواطنين والتأكيد على جاهزية الموقف الجديد لاستقبال السيارات والمواطنين على مدار 24 ساعة وتجهيزه بمقاعد وأماكن انتظار للمواطنين فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير الجديدة فضلًا عن التنسيق بين إدارتي المرور والمواقف بالمحافظة لتكثيف الحملات المرورية لضبط السيارات المخالفة وتوقيع الغرامات عليها والتأكيد على التزام شركات الأتوبيسات الخاصة بقرار النقل إلى الموقف الجديد وعدم تحميل ركاب من داخل مدينة.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد قرر في وقت سابق نقل خطوط سير سيارات الأجرة "أسيوط/القاهرة " و"أسيوط / المنيا" من موقف الأزهر ونقل سيارات "أسيوط / سوهاج"و "أسيوط / الوادي الجديد" من موقف الشادر القديم إلى موقف المعلمين الجديد على الطريق الدائري بمنطقة المعلمين وكذلك سيارات السوبر جيت الخاصة بشركات نقل الركاب بين المحافظات لتخفيف الزحام عن المدينة وحل مشكلة الاختناقات المرورية.