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محافظ أسوان يعطى مهلة أسبوعا لرفع كفاءة الحدائق بوسط المدينة

الجمعة، 15 فبراير 2019 05:22 م
محافظ أسوان يعطى مهلة أسبوعا لرفع كفاءة الحدائق بوسط المدينة
أسوان ندى سليم
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أجرى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الجمعة، جولة ميدانية مفاجئة لبعض الحدائق والمتنزهات والشوارع بمدينة أسوان شملت حديقتى درة النيل والسلام وميدان المحطة والشوارع المحيطة به حيث رافقه فى الجولة اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، موجها باعطاء مهلة لمدة أسبوع  لرفع كفاءة الحدائق والتى تتضمن المسطحات الخضراء والتشجير والمشايات الأرضية و البرجولات والمقاعد الخشبية و المظلات و الأعمدة الديكورية والإنارة والنافورات والمشربيات ودورات المياه العمومية والأسوار و النظافة العامة و سلات القمامة. 
 
محافظ أسوان (1)
 
كما وجه المحافظ، خلال جولته التفقدية، اليوم الجمعة، بوضع أغطية لبلاعات الصرف و تأمين الكابلات والوصلات الكهربائية وخاصة العارية منها والتى تهدد سلامة الأطفال والمترددين على الحدائق، مكلفاً السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة فنية لرصد جميع المخالفات ومراجعة العقود المبرمة مع مؤجرى الملاهى ودورات المياه العمومية والكافتريات داخل حديقتى درة النيل والسلام حيث سيتم إحالة أى قصور أو مخالفات للنيابة الإدارية فى حالة ثبوتها. 
 
محافظ أسوان (2)
 
 كما  قرر المحافظ تحرير محضر لأحد الأشخاص بعد ضبطه والذى يقوم بتأجير الدرجات والموتسيكلات البيتش داخل حديقة السلام مع مصادرة المستلزمات والأدوات التى يستخدمها الباعة الجائلين، وبعض من يقوم بغسيل السيارات فى الشوارع المجاورة للحديقتين ، مؤكداً على أنه تم تكليف مديرية الإسكان بإعادة تأهيل ونظافة ودهان واجهات مبنى المحافظة ومداخله بإعتباره الواجهة الحضارية والنموذج للمبانى الحكومية الأخرى .
 
محافظ أسوان (3)
 

 

محافظ أسوان (4)

 


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