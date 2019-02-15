مجلس نقابة الإعلاميين يكلف طارق سعدة بالقيام بأعمال النقيب

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قال طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة اجتمع اليوم الجمعة، واتخذ قراراً بتكليفه بالقيام بأعمال نقيب الإعلاميين على خلفية تقديم الإعلامى حمدى الكنيسى استقالته من المنصب، وذلك لحين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

وأوضح سعدة، فى بيان اليوم، أن المجلس قرر تعيين الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة رئيساً للجنة المشرفة على الانتخابات.



وطالب سعدة الزملاء الذين تقدموا بطلبات العضوية ولم يستكملوا أوراقهم بضرورة استكمال الأوراق قبل الموعد المحدد لغلق باب القيد، مؤكداً أن لجنة القيد وجميع أجهزة النقابة ستكون فى حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة للانتهاء من جميع طلبات القيد.



وأشار القائم بأعمال النقيب إلى أن أعضاء المجلس وجهوا - فى بداية الاجتماع - التحية والشكر للإعلامى حمدى الكنيسى على ما بذله من جهود لخروج النقابة إلى النور.