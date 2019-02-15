video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس نقابة الإعلاميين يختار طارق سعدة قائما بأعمال النقيب

الجمعة، 15 فبراير 2019 04:09 م
مجلس نقابة الإعلاميين يختار طارق سعدة قائما بأعمال النقيب طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
صرح د. طارق سعده وكيل نقابة الإعلاميين ان مجلس النقابة اتخذ قراراً بتكليفه بالقيام باعمال نقيب الإعلاميين عقب تقديم الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى لاستقالته، و لحين الدعوة للجمعية العمومية، كما قرر المجلس تعيين الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة رئيساً للجنة المشرفه على الانتخابات.
 
وطالب سعدة الزملاء الذين تقدموا بطلبات العضوية ولم يستكملوا أوراقهم بضرورة استمكال الأوراق قبل الموعد المحدد لغلق باب القيد، مؤكداً على أن لجنة لقيد وجميع أجهزة النقابة فى حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة للانتهاء من جميع طلبات القيد. 
 
وأكد القائم باعمال النقيب أن أعضاء المجلس جميعاً وجهوا فى بداية الاجتماع التحية والشكر للإعلامى حمدى الكنيسى على ما بذله من جهود لخروج النقابة للنور.
 
 
 

إضافة تعليق

نقابة الاعلاميين

مجلس نقابة

طارق سعدة

خبر

اخبار اليوم




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة