مجلس عمداء جامعة بنها يقرر إنشاء فرع دولى للجامعة بمقرها في مدينة العبور

القليوبية نيفين طه - إبراهيم سالم

قرر مجلس عمداء جامعة بنها في اجتماعه المنعقد بأرض الجامعة بمدينة العبور برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة إنشاء الفرع الدولي لجامعة بنها في أرض الجامعة بالعبور والاستفادة من المنشآت التي تم الانتهاء منها مع وضع إطار عام وخطة عمل وأخرى زمنية محددة لاستكمال باقي الإنشاءات علي أرض الجامعة بالعبور والبالغة 92 فدانا.

وصرح الدكتور المغربي ان الهدف الرئيسي من اجتماع العبور هو اطلاع عمداء الكليات على ماتم استكماله من منشآت الجامعة ومناقشة استغلالها بالصورة المناسبة فى أسرع وقت ممكن فى ضوء الموافقات علي إنشاء كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والتربية الرياضية بنات.

وأضاف: إدارة جامعة بنها تعمل جاهدة لاستغلال أرض الجامعة بمدينة العبور والتي خصصتها الدولة لها في عام 2008، مضيفا أنه تم الانتهاء تقريبا من انشاء مبني اداري تعليمي ، كما تم الانتهاء من انشاء سور بطول 2800 متر ويضم 8 بوابات يحيط بكامل أرض الجامعة.

و قرر مجلس عمداء بنها تفعيل دور لجنة المنشآت الجامعية وانشاء لجنة أكاديمية لدراسة البدء فى عدد من البرامج الدولية من خلال الشراكة والتوأمة مع عدد من الجامعات الدولية ، جاء ذلك بحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وشكر الدكتور المغربي قيادات الجامعة السابقين من رؤساء الجامعة ونوابهم والادارة الهندسية بالجامعة وكذلك جميع فرق العمل الهندسية الذين بذلوا جهدا مميزا وعملوا بجديه متواصله منذ تخصيص ارض العبور عام 2008 وحتي الآن.

ومن جانبهم أكد عمداء كليات الجامعة أن جامعة بنها مؤهلة لأن تصبح من أفضل الجامعات على مستوي مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2025 م من خلال العمل وفق المعايير الدولية في التعليم ، مشددين على أهمية إنشاء شراكات دولية مع الجامعات المتقدمة وفتح مجالات تعليمية جديدة متميزة وحدوث طفرة إنشائية وزيادة الموارد الذاتية بالجامعة.



