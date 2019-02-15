لافروف يلتقي مع المرشح لمنصب رئيس وزراء كردستان العراق على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

ميونخ )أ ش أ(

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس الأمن بكردستان العراق، والمرشح لمنصب رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في دورته ال55.

وقال لافروف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية:- "هذا اللقاء، هو إثبات آخر على أننا نعزز حوارنا، باشتراك جميع القوى السياسية والجماعات الطائفية، ونحن نثمن طبيعة دولة العراق المتعددة الأعراق والمذاهب"... مُضيفًا أن هذا الوضع تعرض منذ فترة قصيرة للإحباط، كما أن الوضع حاليًا ليس مثاليًا، لكن هناك تقدم يتم إحرازه.

ومن جانبه، أشار بارزاني إلى أنه "يوجد في المنطقة الكثير من المشاكل، التي يود أن يشارك برأيه نحوها".

وأعلنت الخارجية الروسية، عقب اللقاء، على موقعها الرسمي، أن لافروف وبارزاني ناقشا موضوع الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في العراق وسوريا، كما بحثا سُبل التعاون المُشترك في مكافحة الإرهاب، إلى جانب تطرقهم لمسائل التعاون الاقتصادي.

جدير بالذكر أن إقليم كردستان العراق غني بالموارد الهيدروكربونية، حيث تعمل هناك شركات نفطية عالمية عملاقة، بما في ذلك وشركتا "غازبروم نفط" و"روسنفط"، الروسيتين.