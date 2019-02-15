كشف غموض العثور على جثة شاب موثقة بالحبال داخل شقة مهجورة بدار السلام

كتب على عبد الرحمن

تمكنت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القاهرة، من كشف غموض العثور على جثة شاب موثق بالحبال داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتبين أن وراء الواقعة سباك، بدافع السرقة.

كان بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة دار السلام يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار سكنى بكورنيش النيل دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، وأن الشقة مهجورة منذ سنوات.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وكشفت معاينة النيابة عن أن الضحية مقيد بالحبال من قدميه، ومخنوق من رقبته بحبل آخر، صرحت بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وبتكثيف الإجراءات الأمنية، تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه يدعى "م.ا" 29 سنة سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك، استدرجه المتهم لسرقة التوك توك الخاص به وقتله داخل الشقة المهجورة.