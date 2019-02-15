قناة إيطالية: شرم الشيخ ومرسى علم أفضل الأماكن السياحية للإيطاليين

كتبت فاطمة شوقى

قالت قناة "أسكا نيوز" الإيطالية إن مصر تعد من أول الأماكن المفضلة للسائح الإيطالى، خاصة شرم الشيخ ومرسى، وليس هذا فقط بل أيضا الاتجاهات الجديدة لهذا العام لبعض الشركات السياحية الإيطالية، إلى الإسكندرية والعديد من الأماكن الكلاسيكية فى مصر.

وأكدت القناة أن السوق الإيطالية تنمو كثيرا وسريعا فى مصر، فالإيطاليون يحبون مصر وستتمكن الشركات من مضاعفة الرحلات السياحية إلى مصر العام الجارى.