قناة إيطالية: شرم الشيخ ومرسى علم أفضل الأماكن السياحية للإيطاليين

قالت قناة "أسكا نيوز" الإيطالية إن مصر تعد من أول الأماكن المفضلة للسائح الإيطالى، خاصة شرم الشيخ ومرسى، وليس هذا فقط بل أيضا الاتجاهات الجديدة لهذا العام لبعض الشركات السياحية الإيطالية، إلى الإسكندرية والعديد من الأماكن الكلاسيكية فى مصر.
وأكدت القناة أن السوق الإيطالية تنمو كثيرا وسريعا فى مصر، فالإيطاليون يحبون مصر وستتمكن الشركات من مضاعفة الرحلات السياحية إلى مصر العام الجارى.
وأضافت أنه فى الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 كان أكثر من 60 ألف مسافر من إيطاليا، والإيطاليون يتطلعون إلى مصر كوجهة لمدة 52 أسبوعًا فى العام.
وأوضحت القناة أن من بين الوجهات المختلفة التى تستقطب الإيطاليين مصر الكلاسيكية من خلال الرحلات النيلية، والزيارات إلى القاهرة والإسكندرية تلعب الآن دورا متزايدا.
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