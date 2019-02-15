قطاع السجون ينظم قافلة لتطعيم نزلاء سجن طنطا العمومى

الغربية - مصطفى عادل

نظمت الإدارة العامة لمصلحة السجون بالتنسيق مع وزارة الصحة، قافلة طبية لتطعيم نزلاء سجن طنطا العمومى، بمحافظة الغربية.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وخاصة الرعاية الصحية حيث تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء سجن طنطا، كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية بالغربية .

وقام فريق عمل من مكتب صحة أول طنطا وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من نزلاء ونزيلات "سجن طنطا".

يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم .