فيديو وصور.. مذيعة بريطانية تتعرى على الهواء احتجاجا على بريكست

كتب محمد رضا

فاجأت الإعلامية البريطانية راشيل جونسون، ضيوفها وجمهور " بى بى سى راديو 4"، بالتعرى على الهواء مباشرة، وذلك تضامنًا مع أكاديمية بريطانية تدعى الدكتورة فيكتوريا باتمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة كامبريدج، التى تعرت هى الأخرى الأسبوع الماضى خلال إلقائها محاضرة لطلابها، احتجاجًا منها على اتفاقية "بريكست" التى تخرج بموجبها بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

تسبب تعرى المذيعة البريطانية راشيل، فى خجل ضيوفها الذين حاولوا مدارة أعينهم، فيما ألقى أحدهم قميصها مرة أخرى إليها لترتديه، إلا أنها تمسكت بموقفها والبقاء عارية احتجاجًا على "بريكست"، وقالت للمشاهدين "كما أعلم، قد يكون من الصعب سماع صوتك حول بريكس فى الوقت الحاضر".

وأضافت مذيعة "BBC Radio 4"، "يبدو أننا قد وصلنا إلى نقطة التشبع، أؤيد الاتحاد الأوروبى وفيكتوريا باتمان التى توصلت إلى طريقة لافتة للنظر هذا الأسبوع لإظهار نفسها"، وتابعت "يظهر فى جميع وسائل الإعلام تباينًا تامًا لنقاط مختلفة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مما يجعل بريطانيا عارية، لذا، تحية للدكتورة باتمان، قررت أن أحذو حذوها فى كل مرة نقرر التحدث عن Brexit"، وذلك حسب ما نشرته وسائل الإعلام البريطانية ومن بينها صحيفتا "The Sun" و"Mirror" البريطانيتان.

ويبدو أن هذه الوسيلة للاحتجاج على بريكست، الغرض منها لفت النظر إلى أن بريطانيا سوف تتعرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى، وفى ذلك الحين دخل ضيوف "راشيل" فى الاستوديو، فى نوبة ضحك بعدما خلعت قميصها، بينما كشفت المذيعة البريطانية - فى وقت لاحق - أن ما ظهر على الشاشة لم يكن كما يبدو، حيث أنها كانت ترتدى "حمالة صدر" قصيرة.



راشيل جونسون تتعرى اعتراضا على بريكست

وجاء ذلك بعدما، تعرت أكاديمية بريطانية تدعى الدكتورة فيكتوريا باتمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة كامبردج، خلال إلقائها محاضرة لطلابها، بحضور بعض الأكاديميين، بعنوان "تعرية حقيقة البريكسيت" لتوضيح المخاطر الاقتصادية التى يمكن أن تقع فيها بريطانيا نتيجة الخروج من الاتحاد الاوربى.

لم تكتف الدكتور فيكتوريا باتمان، بل كتبت على جسدها العديد من العبارات التى تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى، ونشرت "فيديو" عبر حسابها على تويتر، خلال القائها محاضرة أمام عشرات من طلابها وكانت عارية تمامًا، وتأتى تلك الخطوة لرغبتها فى جذب الانتباه وتوضيح وجهة نظرها من التبعات الخطيرة والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية بعد خروج بريطانيا.



راشيل جونسون تتعرى تضامنا مع فيكتوريا باتمان

استمرت المحاضرة لمدة نصف ساعة تقريبا على المدرج أمام عشرات الطلاب، بينما كانت تتحدث فيها الدكتورة فيكتوريا باتمان، عن الآثار المترتبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى، فى سابقة هى الأولى فى الجامعات البريطانية، وفقا للعديد من وسائل الاعلام البريطانية.

وقالت "فيكتوريا"، بعد المحاضرة مع إحدى القنوات الفضائية، إن خروج بريطانيا يحمل ثلاثة رسائل مهمة الأولى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيجعل الاقتصاد البريطانى مكشوفا، وإن بريكسيت سيساعد فى الكشف على بعض المشاعر المعادية للمهاجرين، لذلك يجب أن نكون لدينا قلق على المجتمع، كونه يفضح إخفاقات الحكومة السابقة، والتى جعلت الكثير من الناس يشعرون بأنهم ليس لديهم ما يخسرونه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".



راشيل جونسون تحتج على بريكست



أحد ضيوف راشيل جونسون



دخول ضيوف المذيعة البريطانية فى نوبة ضحك



ذهول أحد ضيوف المذيعة البريطانية



نوبة ضحك فى ستوديو "بى بى سى راديو 4"