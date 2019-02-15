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فيديو وصور.. ألوان قوس قزح تزين سماء القاهرة

الجمعة، 15 فبراير 2019 05:45 م
فيديو وصور.. ألوان قوس قزح تزين سماء القاهرة ألوان قوس قزح تزين سماء القاهرة
كتب محمد رضا
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تزينت سماء القاهرة، اليوم الجمعة، بألوان قوس قزح المبهجة والناتجة عن سقوط الأمطار، حيث أن قوس الأمطار أو كما يسمى "قوس قزح"، هو ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة ماء المطر، ويظهر قوس المطر بعد سقوط المطر أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة، وتكون الألوان فى القوس اللون الأحمر من الخارج ويتدرج إلى البرتقالى ثم الأصفر والأخضر، يليه الأزرق ثم أزرق غامق، ولون بنفسجى من الداخل.

والتقط قراء "اليوم السابع"، مقاطع مصورة لظهور ألوان قوس قزح فى السماء، وشاركوا الموقع بها، ويأتى هذا فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ذروة الطقس السىء، اليوم الجمعة، وأن يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مما يؤدى لتدهور الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس ببرودة الطقس.

ألوان قوس قزح تزين سماء القاهرة
ألوان قوس قزح تزين سماء القاهرة

 

ألوان قوس قزح تظهر فى سماء القاهرة
ألوان قوس قزح تظهر فى سماء القاهرة

 

وأكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد مصحوباً بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، والتى متوقع أن تصل لحد العاصفة ، مما سيؤدى إلى تدهور فى الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ألوان قوس قزح تزين السماء
ألوان قوس قزح تزين السماء

 

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 18 درجة للعظمى 12 درجة للصغرى.

وعن درجات الحرارة غداً السبت، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 20 درجة للعظمى 11 درجة للصغرى.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الطقس المعتدل ليوم الأحد المقبل، مع نشاط خفيف للرياح على شمال الصعيد، حيث يسود طقس مائل للبرودة شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل جنوباً نهاراً، شديد البرودة ليلاً، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة الأحد، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 20 درجة للعظمى 11 درجة للصغرى.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين منها استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية وتجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.


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