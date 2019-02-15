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فيديو معلوماتى.. 8 معلومات عن برنامج التضامن لإنشاء حضانات منزلية

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. 8 معلومات عن برنامج التضامن لإنشاء حضانات منزلية وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة - جرافيك: هدير الصادق
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تسعى وزارة التضامن الاجتماعى حالياً لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة لتطوير حضانات الأطفال، بجانب إنشاء حضانات جديدة منها حضانات منزلية بمثابة مشروعات صغيرة تقام فى المنازل والعمارات، وفقاً لمعايير الجودة.

"اليوم السابع" ينشر تقريراً بأهم الخطوات التى اتخذتها الوزارة لإنشاء حضانات جديدة فى نقاط محددة:-

1- تطوير وإنشاء حضانات جديدة من سن يوم وحتى 4 سنوات.

2- تعمل الوزارة على الانتهاء من تقييم حضانات الأطفال فى 12 محافظة.

3- إنشاء 150 حضانة منزلية فى محافظتى القاهرة وأسوان خلال عامين.

4 _ إعداد منهج تربوى موحد لدور الحضانات.

5- تأسيس وتجهيز 6 حضانات أطفال بالأسمرات.

6- إعادة تقييم حضانات الأطفال كل 4 سنوات للتأكد من تطبيق معايير الجودة.

7-إعداد قاعدة بيانات عن الحضانات وتصنيفها وتحديد الحضانات المرخصة.

8- التعليم داخل الحضانات من خلال اللعب بعيداً عن الحفظ والتلقين.

 


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التضامن

غادة والى

حضانات الأطفال

تطوير حضانات الاطفال

لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة

اليوم السابع بلس




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