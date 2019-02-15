فيديو.. مصرع سيدة وإصابة 3 إثر انهيار منزل فى شبين القناطر بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

انهار منزل بقرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين.

وتوجهت أجهزة المتابعة بمجلس مدينة شبين ورئيس المدينة والحماية المدنية والإسعاف ومركز الشرطة إلى مكان الحادث، لمتابعة حالة المصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع حالة الوفاة بالمشرحة .

تم إخطار محافظ القليوبية علاء عبد الحليم الذى وجه مسئولى الإدارة الهندسية "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بسرعة التحرك، لعمل معاينة للمنزل والمنازل المجاورة، لمنع وقوع تداعيات نتيجة انهيار المنزل.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بسقوط منزل بقرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر، على الفور انتقل المقدم محمد النجار نائب المأمور والرائد محمد أبو غزالة قائد الحماية المدنية بشبين، وغريب أحمد رئيس المدينة وحامد الجندى مسئول المتابعة وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة "إ .ط" وشهرتها وفاء وإصابة "ص .ط" 45 سنة و"شقيقتها ز" 30 سنة ، و"أ.ف" 18 سنة .

تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد رفع الأنقاض لتلقي العلاج وإيداع المتوفية المشرحة، وجار اتخاذ اللازم بشأن المنازل المجاورة، وجار إعداد تقرير من قبل الإدارة الهندسية، وأجهزة البحث لكشف ملابسات، وأسباب سقوط المنزل .