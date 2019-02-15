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فى لقاء بمسئولى صندوق النقد الدولى..

غادة والى: الحكومة تعمل على بناء الإنسان وتوفير فرص عمل للشباب

الجمعة، 15 فبراير 2019 05:20 م
غادة والى: الحكومة تعمل على بناء الإنسان وتوفير فرص عمل للشباب غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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أستقبلت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، والدكتور رضا باقر، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى فى مصر، وبحضور الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى.
 
وخلال اللقاء استعرضت والى ما حققته مصر من تقدم في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة وخطط وزارة التضامن الاجتماعي لدمج مساعدات الضمان الاجتماعي في برنامج دعم نقدي واحد يضمن أفضل مستوى من استغلال الموارد المتاحة ويحقق مستويات أفضل من الاستهداف للفئات الأكثر احتياجا، كما استعرضت وزيرة التضامن عدد من برامج الوزارة وعلى رأسها برنامج تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات.
 
وأكدت غادة والى أن تحقيق النمو فى القطاعات المولدة لفرص العمل هو المخرج الحقيقى والمستدام للتغلب على دوائر الفقر وأن الحكومة تركز على بناء الإنسان وعلى تشغيل الشباب الشباب من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك فى المشروعات الكبرى .
 
من جانبه أشاد جهاد أزعور بما تحقق فى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة واعتبره نموذجا يمكن الاستفادة منه فى دعم الفئات الهشة فى عدة دول كما أشاد بنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى وأهمية إجراءات الحماية التى دعمتها.
 
وأكد أن صندوق النقد الدولى لديه رغبة قوية فى مساندة مصر فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية وتقديم أوجه الدعم المطلوبة لمد شبكات الحماية والأمان الاجتماعى بأنواعها المختلفه لأكبر عدد من المواطنين.
 
 
 
 

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