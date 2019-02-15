video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 12:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ضياء رشوان: اعتماد زيادة بدل الصحفيين 25% بمشروع الموازنة والصرف من يوليو

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:46 م
ضياء رشوان: اعتماد زيادة بدل الصحفيين 25% بمشروع الموازنة والصرف من يوليو ضياء رشوان
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن الإعلان عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بواقع 25% لم يستخدمه كورقة للمنافسة على المنصب.

وتابع رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان نقيبا للصحفيين خلال الفترة من 2013 وحتى 2015 وخلال هذه الفترة قام بزيادة البدل ثلاث مرات وكانت أخرهم قبل الانتخابات التي لم يوفق فيها.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أنه عندما طلب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية محمد معيط بزيادة البدل وافقوا على زيادة البدل بواقع 25% تم وضعه في مشروع موازنة الحكومة الجديدة بداية من شهر يوليو المقبل وسيسعى إلى توفيره قبل ذلك الموعد بشهر أو شهرين من موارد خاص من النقابة.

وتعهد المرشح على منصب نقيب الصحفيين، على زيادة معاشات الصحفيين حال نجاحه في انتخابات نقابة الصحفيين وحاليا يتقاضى حاليا معاش هزيل من النقابة يبلغ 1450 جنيه ويتم زيادته بقرار من مجلس النقابة بشرط توفير الموارد الخاص بذلك البند وهو ما نجح في تحقيقه بتوفيره من الدولة وبالتالي سيزيد معاشات الصحفيين في أول اجتماع لمجلس النقابة بعد فوزه بواقع 20% على الأقل.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن شعاره في الانتخابات «نقابة بلا نقيب تحبه أفضل من نقيب تحبه بلا نقابة»، جاء بعد وصول الأمور إلى منحنى خطر يتعلق بمهنة الصحافة وأبنائها ومؤسساتها، مضيفا أن الخطر يطال أبناء مهنة الصحافة وخاصة شبابها وأيضا مؤسساتها الخاصة أو القومية في خطر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الليلة.. ضياء رشوان ضيف حمدى رزق فى "نظرة" على صدى البلد

ضياء رشوان

بدل الصحفيين

زيادة البدل

اخبار عاجلة

عاجل

انتخابات الصحفيين




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة