ضياء رشوان: اعتماد زيادة بدل الصحفيين 25% بمشروع الموازنة والصرف من يوليو

كتب محمد شرقاوى

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن الإعلان عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بواقع 25% لم يستخدمه كورقة للمنافسة على المنصب.

وتابع رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان نقيبا للصحفيين خلال الفترة من 2013 وحتى 2015 وخلال هذه الفترة قام بزيادة البدل ثلاث مرات وكانت أخرهم قبل الانتخابات التي لم يوفق فيها.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أنه عندما طلب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية محمد معيط بزيادة البدل وافقوا على زيادة البدل بواقع 25% تم وضعه في مشروع موازنة الحكومة الجديدة بداية من شهر يوليو المقبل وسيسعى إلى توفيره قبل ذلك الموعد بشهر أو شهرين من موارد خاص من النقابة.

وتعهد المرشح على منصب نقيب الصحفيين، على زيادة معاشات الصحفيين حال نجاحه في انتخابات نقابة الصحفيين وحاليا يتقاضى حاليا معاش هزيل من النقابة يبلغ 1450 جنيه ويتم زيادته بقرار من مجلس النقابة بشرط توفير الموارد الخاص بذلك البند وهو ما نجح في تحقيقه بتوفيره من الدولة وبالتالي سيزيد معاشات الصحفيين في أول اجتماع لمجلس النقابة بعد فوزه بواقع 20% على الأقل.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن شعاره في الانتخابات «نقابة بلا نقيب تحبه أفضل من نقيب تحبه بلا نقابة»، جاء بعد وصول الأمور إلى منحنى خطر يتعلق بمهنة الصحافة وأبنائها ومؤسساتها، مضيفا أن الخطر يطال أبناء مهنة الصحافة وخاصة شبابها وأيضا مؤسساتها الخاصة أو القومية في خطر.