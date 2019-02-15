ضبط مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سوهاج لاستغلاله منصبه

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بسوهاج من إلقاء القبض على مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وذلك لقيامه بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار سكنى "بدون ترخيص" على أرض أملاك دولة .

ترجع الواقعة عقب قيام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رصد وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج نتيجة تواطؤ أحد مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد ملاك العقارات وتمكينه من بناء عقار سكنى "بدون ترخيص" على أرض أملاك دولة وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون .

بالفحص والتحرى تبين قيام ، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.. بإستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ مع عامل، يقيم أيضا بدائرة مركز شرطة سوهاج "يعمل بإحدى الدولة العربية" وإثبات بيانات بشهادة الصلاحية "على خلاف الحقيقة" تفيد أن الأرض المقام عليها العقار ملكه وليس من أملاك الدولة بكما هو مثبت بالمخطط التفصيلى مما أدى إلى إصدار رخصة بناء له وأضر بالمال العام ما هو قيمة أملاك الدولة فى المساحة المشار إليها والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير وقد تأكد ذلك بسؤال مدير التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وتقرير إدارة التخطيط العمرانى بذات الوحدة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.