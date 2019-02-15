ضبط شخص جمع 4 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لاشتراكه مع شقيقه مقيم خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وأكدت تحريات الإدارة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "الشناوى.ع" مقيم بدائرة مركز كفرالشيخ، وشقيقه "علاء" فنى ميكانيكى، حالياً مقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بعملتى "دولار الأمريكى، ريال سعودى" من خلال الثانى المتواجد بالخارج وإرسالها للأول عن طريق إرسال شحنات فاكهة يقوم باستلامها وببيعها أو إرسال العملات الأجنبية على حساب بنكى بكفر الشيخ، ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة.. بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقا للفحص المستندى ما يعادل أربعة مليون جنيه مصري، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.