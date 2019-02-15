ضبط شخصين بكفر الشيخ للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "لطفى ن. ع"، 66 سنة، تاجر حدايد وبويات، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، سبق اتهامه فى 5 قضايا "اتجار فى النقد الأجنبى" والمقضى فى إحداها بالحبس سنة مع الشغل، لممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذًا من محله كائن بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ مقرًا لمزاولة نشاطه، حيث إنه قام بشراء العملات الأجنبية من الوافدين من الخارج وتوفيرها للتجار والمستوردين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال خمسة أشهر طبقا للفحص المستندى 5 ملايين جنيه مصرى، و650 ألف ريال سعودى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم القبض على "الشناوى .ع. ى" 49 سنة، مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ، لقيامه وشقيقه علاء، فنى ميكانيكى، مقيم حالياً بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بعملتى "الدولار الأمريكى، والريال السعودى" من خلال المتهم الثانى المتواجد بالخارج وإرسالها للأول عن طريق إرسال العملات الأجنبية على حساب بنكى بكفر الشيخ، ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم توصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقا للفحص المستندى ما يعادل 4 ملايين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.