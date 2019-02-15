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ضبط ثلاثة مسئولين بتموين الغربية استولوا على 3 ملايين من أموال الدعم

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:25 م
ضبط ثلاثة مسئولين بتموين الغربية استولوا على 3 ملايين من أموال الدعم مخبز ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط ثلاثة من مسئولى التموين بالغربية وثلاثة من أصحاب المخابز لقيامهم بالاستيلاء على أكثر من ثلاثة ملايين جنيه من أموال الدعم.

 

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الفساد الوظيفى والتلاعب بالمال العام وأموال الدعم.

 

وأكدت التحريات والمعلومات قيام "صلاح.م" كبير باحثين بدرجة مدير عام بإدارة تموين كفرالزيات – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية،ـ و"عادل.ح" كبير باحثين بدرجة مدير عام بإدارة تموين كفرالزيات – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية .، و"وحيد .أ" مدير إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة بالغربية – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية ، بالإتفاق والإشتراك مع ثلاثة من أصحاب المخابز البلدية بالغربية ، وهم "وليد.ي" . ى مالك مخبز بلدى كائن بكفرالزيات بالغربية ، و"شريف.م"  مالك مخبز بلدى  بكفرالزيات بالغربية، و"وليد.ح"مالك مخبز بلدى  بكفرالزيات بالغربية، بمزاولة نشاطاً إجرامياً بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم وقيامهم بالإستيلاء على أموال الدعم عن طريق قيام المتهمين من الأول حتى الثالث بإستغلال مواقعهم الوظيفية والتحصل على مبالغ مالية من أصحاب المخابز مقابل التصريح لهم بتشغيل مخابزهم الموقوفة عن العمل لعدم سدادهم الغرامات المالية المستحقة عليهم ، وقبول شيكات بنكية مزورة وغير مطابقة للتوقيع على إعتبار أنها شيكات بنكية مقبولة الدفع لسداد جزء من تلك الغرامات ، مما ترتب عليه تسهيل الإستيلاء على أموال الدعم التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل ، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهمين جميعاً وأصحاب المخابز وضبطهم وبحوزتهم " 2 ماكنية صرف الخبز الخاصة بمخابزهم والتى تستخدم لإختراق المنظومة ) وبالإستعلام من شركة تطبيقات الكروت الذكية ، والهيئة العامة للسلع التموينية أفادت بأن المبالغ التى تم الإستيلاء عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً قدرها "ثلاثة مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وتسعون جنيهاً" ) قام المتهمين بالإستيلاء عليها دون وجه حق .

 

 

 


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