video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة

الجمعة، 15 فبراير 2019 09:49 ص
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة أسلحة نارية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 51 متهما، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بلغت 3465 جرام حشيش، و 75 جرام هيروين، و1616 جرام من مخدر الأستروكس، و1114 قرص مخدر ، و170 جرام فودو، كما أسفرت عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

وأسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 8 أحكام قضائية، وضبط 4 بائعين متجولين، و3 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بمنطقة العمرانية، أسفرت عن تنفيذ 87 حكم قضائي، وضبط 3 قضايا مخدرات وأسلحة بيضاء، وإزالة عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.

كما واصل ضباط شرطة المرافق حملات رفع الإشغالات بالميادين والشوارع بمدينة 6 أكتوبر، وبولاق الدكرور، والشيخ زايد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين عن القانون وإزالة الإشغالات بأنحاء المحافظة

سقوط 23 تاجر مخدرات فى قبضة مديرية أمن الجيزة

حملة أمنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة