ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 51 متهما، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بلغت 3465 جرام حشيش، و 75 جرام هيروين، و1616 جرام من مخدر الأستروكس، و1114 قرص مخدر ، و170 جرام فودو، كما أسفرت عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

وأسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 8 أحكام قضائية، وضبط 4 بائعين متجولين، و3 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بمنطقة العمرانية، أسفرت عن تنفيذ 87 حكم قضائي، وضبط 3 قضايا مخدرات وأسلحة بيضاء، وإزالة عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.

كما واصل ضباط شرطة المرافق حملات رفع الإشغالات بالميادين والشوارع بمدينة 6 أكتوبر، وبولاق الدكرور، والشيخ زايد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.