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لفنون ذوى القدرات الخاصة..

صور.. وزراء الشباب والثقافة والتضامن والسياحة والهجرة في حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولى

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:21 م
صور.. وزراء الشباب والثقافة والتضامن والسياحة والهجرة في حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولى عدد من الوزراء
كتب رامى ناجى - محمد التهامى زكى - تصوير محمد الحصرى
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ،مساء اليوم الجمعة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حفل افتتاح "الملتقى الدولى الثالث لفنون ذوى القدرات الخاصة.. أولادنا" الذى يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة 15 حتى 22 فبراير الجاري.
 
حضر حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين والمثقفين والأدباء، والمسئولين منهم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة،  وممثلى الدول المشاركة، وعدد من ذوى القدرات الخاصة وأولياء أمورهم، وقدم الحفل كل من الفنان هانى رمزى، والمذيعة جاسمين طه، والطفلة مريم من ذوي الاحتياجات الخاصة. وشمل الحفل عروضًا لبعض الفرق المشاركة، وفقرات فنية متنوعة بمشاركة الفنانة يسرا التي شاركت الغناء مع ذوى القدرات الخاصة.
 
ويتضمن الملتقي -الذى تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة- مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من 36 دولة من مختلف دول العالم، وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوى القدرات الخاصة فى استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية. ويقوم بتقييم الأعمال المشاركة في الملتقى لجان تحكيم مكونة من أساتذة متخصصين في الشعر والاستعراض والغناء والفنون التشكيلية والحرف اليدوية.
 
وقام الوزراء المشاركون فى حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين فى العديد من المجالات وعدد من المهتمين بهم من مختلف الدول المشاركة. 
 
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي الاهتمام البالغ الذى توليه وزارة الشباب والرياضة بذوى القدرات والهمم، والعمل على إشراكهم في مختلف الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية الرياضية في المنشآت الشبابية والرياضية بجميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى مكتب ذوى القدرات والهمم بالوزارة الذى يطلق مجموعة من البرامج والمشروعات منفذة خصيصاً لذوى القدرات والهمم على مدار العام بالتعاون مع الجهات المعنية.
 
وأشاد الوزير بدور وعزيمة ذوى القدرات والهمم داخل المجتمع، وقدرتهم على تحقيق التفوق الملحوظ في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي الذين يحققون به نتائج وإنجازات مبهرة على صعيد الفوز بالمراكز الأولى في جميع البطولات الدولية التي يشاركون بها.
 
 
وقدم حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه زكى والفنان هاني رمزي، الذي أعرب عن فخره لما تقدمه الدولة من خدمات جليلة لأصحاب القدرات وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (1)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (2)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (3)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (4)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (5)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (6)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (7)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (8)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (9)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (10)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (11)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (12)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (13)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (14)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (15)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (16)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (17)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (18)
حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (19)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (20)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (21)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (22)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (23)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (24)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (25)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (26)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (27)
حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (28)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (29)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (30)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (31)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (32)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (33)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (34)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (35)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (36)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (37)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (38)
 

حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين (39)
 
 

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