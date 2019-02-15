صور.. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الحسين بقرية أبو خراش

كتب الأمير نصرى

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد الحسين بقرية أبو خراش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد.

وأدى محافظ البحيرة، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وقيادات الأوقاف والدعوة وجمع كبير من المصلين من أهالى القرية، وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف.

يذكر أن المسجد مقام بالجهود الذاتية على مساحة 625 مترا، وبلغت التكلفة الإنشائية 3 ملايين و200 ألف جنيه والمسجد به مصلى للسيدات وحجرة للإمام .

وعقب انتهاء الصلاة التقى محافظ البحيرة، بأهالى المدينة واستمع منهم عن أهم احتياجاتهم التى تمس حياتهم اليومية ووعدهم بالعمل على تلبية تلك الاحتياجات.