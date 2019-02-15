صور.. محافظ البحر الأحمر يشهد صلاة تجنيز الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حضر اللواء أحمد عبد الله محافظة البحر الأحمر اليوم صلوات تجنيز مثلث الرحمات، نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية البحر الأحمر، بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة، بحضور الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر ووكيل قداسة البابا تواضروس الثانى لشئون إدارة الإيبارشية بالبحر الأحمر.

وشارك في الصلوات عدد كبير من أحبار الكنيسة والآباء كهنة البحر الأحمر، وممثلو الطوائف المسيحية وعدد من محبي الأسقف الراحل .

وجه نيافة الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر الشكر للمحافظ وجميع الجهات التى شاركت صلاة التجنيز.

وحضر صلاة التجنيز اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد واللواء خالد بدوى نائب مدير أمن البحر الأحمر ولفيف من رجال الأزهر والأوقاف والجهات التنفيذية والشعبية والأمنية.