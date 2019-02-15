صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد حفل تنصيب راعى الكنيسة الإنجيلية

الإسماعيلية : السيد فلاح - جمال حراجى

أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، حرص جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتوابعها على توفير الأجواء الآمنة لأداء جميع الطقوس والشعائر الدينية، سواء بالمساجد أو الكنائس بمختلف طوائفها، مشيرًاً إلى روح المحبة والتسامح، التي تجمع أبناء شعب الإسماعيلية ومواطنيها من مسلمين وأقباط.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، والشيخ وحيد عايش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، للاحتفالية الكبيرة التى نظمتها الطائفة الإنجيلية برئاسة وحضور الدكتور القس أندريه ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة ورئيس المجمع والقس رفعت فكرى رئيس سنودس النيل الإنجيلى وذلك بمناسبة تنصيب القس أيمن سامى خليل راعيا للكنيسة الانجيلية بالإسماعيلية بالانتخاب وفى حضور القس نادى لبيب رئيس اللجنة المفوضة لإدارة شئون الكنيسة وجمع كبير من القساوسة والشمامسة ورجال الكنيسة.

وتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الترانيم والصلوات وعرض تقرير للجنة المفوضة لتنصيب القس سامى.















































