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صور.. مؤتمر ميونيخ للأمن يفتتح أعماله فى دورته الـ55

الجمعة، 15 فبراير 2019 05:44 م
صور.. مؤتمر ميونيخ للأمن يفتتح أعماله فى دورته الـ55 مؤتمر ميونيخ للأمن
كتب- هاشم الفخرانى صور (رويترز)
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افتتح اليوم، الجمعة، فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن الـ55 فى ألمانيا بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية فى أنحاء العالم ، ودعا رئيس مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية ولفجانج ايشينجر الجميع للاستماع إلى صوت العقل لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لحل وتسوية النزاعات سواء فى أوروبا أو خارجها ، معربا عن قلقه من تراجع الثقة وتأجج الصراعات.

 

فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن
فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن

 

وأشار ولفجانج ايشينجر- فى افتتاح الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية الذى انطلقت أعماله بعد ظهر اليوم الجمعة- إلى تغيير القوى حيث أن العالم الليبرالى الحر أصبح على حافة الهاوية، داعيا القادة إلى تحمل مسئولية إكبر إزاء تقويض أسس المؤسسات التى بنيت على مدى عقود طويلة، وإزاء النزاعات التى تقود إلى انهيار النظام الحر.

 

وزيرة خارجية كندا كريستا فيرناند
وزيرة خارجية كندا كريستا فيرناند

 

وحذر من سباق التسلح وتزايد الجريمة المنظمة، داعيا إلى العمل على حلها من خلال التعاون، مشيرا إلى النجاح الذى يمكن أن تحققه الدبلوماسية.

رئيس وزراء النرويج ايما سولبرج
رئيس وزراء النرويج ايما سولبرج

 

وأضاف ايشينجر أن المؤتمر سيبحث فى مستقبل ودور أوروبا التى يتعين عليها القيام بخطوات لدرء المخاطر والتأثير فى التطورات العالمية، محذرا من أن أوروبا معرضة لأن تفقد قدرتها على التحرك، ولكننا نحتاج إلى هذه القدرة والتحلى باستراتيجية لتتجنب أوروبا قدرتها على التحرك والتأثير على الساحة العالمية.

 

وزير خارجية الولايات المتحدة السابق جون كيرى
وزير خارجية الولايات المتحدة السابق جون كيرى

 

تكثيف أمنى قبل بدء المؤتمر
تكثيف أمنى قبل بدء المؤتمر
 
 

 

تواجد أمنى قبل بدء المؤتمر
تواجد أمنى قبل بدء المؤتمر

 

وزير دفاع بريطانيا ديفيد ويلسون
وزير دفاع بريطانيا جيفين ويلسون
 
 
جانب من فعاليات المؤتمر
جانب من فعاليات المؤتمر

 


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