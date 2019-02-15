صور.. احتجاجات عنيفة فى الهند تنديدا بهجوم أودى بحياة 44 شخصا بكشمير

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر مئات المواطنين فى كشمير، اليوم الجمعة تنديدا بهجوم أودى بحياة 44 شرطيا بعد هجوم انتحارى استهدف حافلتهم، ووجهت الهند الاتهامات للجانب الباكستانى إلا أن رفضت باكستان بشدة أى تلميح من قبل عناصر فى الحكومة والدوائر الإعلامية الهندية يسعى إلى ربط الهجوم بها دون تحقيقات.

وسحبت الهند وضع "الدولة الأولى بالرعاية" من باكستان، عقب الهجوم بسيارة مفخخة فى الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أمس الخميس.

ومنحت الهند هذا الوضع لباكستان فى عام 1996، إلا أن باكستان لم ترد بالمثل حتى الآن، وفقًا للصحيفة.. وتم منح هذا الوضع بموجب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (جات) التابع لمنظمة التجارة العالمية.

وصدم مهاجم انتحارى بسيارة ملغومة حافلة تقل عناصر من الشرطة الهندية فقتل 44 منهم فى أسوأ هجوم منذ عقود على قوات الأمن فى الإقليم المتنازع عليه، فيما أثار التوتر مع باكستان.