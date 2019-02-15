صور.. أمطار وتوقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

كفر الشيخ – محمد سليمان

هطلت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على عدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ وخاصة في شمال المحافظة، اليوم الجمعة ، في حين لم تشهد مدن أخرى أية أمطار منها مدينة كفر الشيخ، وأعاقت الأمطار في بعض القرى من مرور الأهالي، مما دفع مجالس المدن بالتوجه بمعدات الحملات لرفع المياه من الشوارع .

وتوقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، ورست المراكب بالميناء، لسوء الأحوال الجوية، كما تعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ لرياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة .

وأكد العميد يسري الدسوقى، مدير ميناء الصيد بالبرلس، أن حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط متوقفة، ورست المراكب بالميناء، لسوء الأحوال الجوية، وعقب انتهاء النوة سوف تستأنف حركة الملاحة بالبحر المتوسط.

وأضاف المحاسب فادى شيمس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه يتابع أعمال رفع الأمطار التي شهدتها المصيف بصورة متقطعة، نظراً لعدم استقرار الطقس، مشيرة إلى أن المصيف يشهد أعمال كسح مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

وقال المهندس محمد عبدالله،مديرعام غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، توقفت حركة الصيد بميناء البرلس لليوم الثاني على التوالي، لشدة الرياح والعواصف وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط وحرصا على سلامة الصيادين ومراكب الصيد، تم غلق ميناء الصيد ببرج البرلس كما توقفت حركة الصيد تماما بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية ومرور تلك النوة.



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