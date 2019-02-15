video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أمطار وتوقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:35 م
صور.. أمطار وتوقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية الامطار
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

هطلت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على عدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ وخاصة في شمال المحافظة، اليوم الجمعة ، في حين لم تشهد مدن أخرى أية أمطار منها مدينة كفر الشيخ، وأعاقت الأمطار في بعض القرى من مرور الأهالي، مما دفع مجالس المدن بالتوجه بمعدات الحملات لرفع المياه من الشوارع .

وتوقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، ورست المراكب بالميناء، لسوء الأحوال الجوية، كما تعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ لرياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة .

وأكد العميد يسري الدسوقى، مدير ميناء الصيد بالبرلس، أن حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط متوقفة، ورست المراكب بالميناء، لسوء الأحوال الجوية، وعقب انتهاء النوة سوف تستأنف حركة الملاحة بالبحر المتوسط.

وأضاف المحاسب فادى شيمس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه يتابع أعمال رفع الأمطار التي شهدتها المصيف بصورة متقطعة، نظراً لعدم استقرار الطقس، مشيرة إلى أن المصيف يشهد أعمال كسح مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

وقال المهندس محمد عبدالله،مديرعام غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، توقفت حركة الصيد بميناء البرلس لليوم الثاني على التوالي، لشدة الرياح والعواصف وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط وحرصا على سلامة الصيادين ومراكب الصيد، تم غلق ميناء الصيد ببرج البرلس كما توقفت حركة الصيد تماما بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية ومرور تلك النوة.

 

51791350_1408264072646218_9031178679924817920_n
51791350_1408264072646218_9031178679924817920_n

 

51825935_1408264009312891_7877228393211625472_n
51825935_1408264009312891_7877228393211625472_n

 

51868858_2153082244784621_4305781585564663808_o
51868858_2153082244784621_4305781585564663808_o

 

51890275_1408263879312904_5346100549592809472_n
51890275_1408263879312904_5346100549592809472_n

 

51895314_1408264039312888_3378855556356767744_n
51895314_1408264039312888_3378855556356767744_n

 

52113297_2153080201451492_3383253431069179904_o
52113297_2153080201451492_3383253431069179904_o

 

52292209_2153078871451625_1936030712821972992_o
52292209_2153078871451625_1936030712821972992_o

 

52510815_1408264135979545_2408370389739634688_n
52510815_1408264135979545_2408370389739634688_n

 

52569274_1408263932646232_3901341192658354176_n
52569274_1408263932646232_3901341192658354176_n

 

52813719_1408264225979536_5269158933494235136_n
52813719_1408264225979536_5269158933494235136_n

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سحب الخير تتجمع فى سماء القاهرة.. والأرصاد: غدا سقوط أمطار على شمال البلاد

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

نوة

مراكب صيد

بحيرة البرلس

احوال جوية




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة