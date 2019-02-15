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صور.. أضواء الشفق القطبى المبهرة تضئ سماء فنلندا باللون الأخضر

الجمعة، 15 فبراير 2019 04:00 ص
صور.. أضواء الشفق القطبى المبهرة تضئ سماء فنلندا باللون الأخضر الشفق القطبى فى فنلندا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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شهدت فنلندا، ظاهرة الأضواء الشمالية المعروفة باسم "الشفق القطبى"، حيث تحولت سماء إيناري في لابلاند إلى هذه الأضواء المبهرة، بحسب صور بثتها وكالة رويترز .

 و ظاهرة الشفق القطبى تحدث عندما تصطدم الإلكترونات المشحونة عالية السرعة، الصادرة عن الرياح الشمسية، مع ذرات الأكسجين والنيتروجين الموجودة بالغلاف الجوى للأرض، على ارتفاع يتراوح بين 20 و200 ميل فوق سطح الأرض، وهى الظاهرة التى يصدر عنها موجات ذات ألوان براقة تنير السماء.

الشفق القطبى (1)
الشفق القطبى 

 

الشفق القطبى (2)
الشفق القطبى 

 

الشفق القطبى (3)
الشفق القطبى 

 

 


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فنلندا

اللون الأخضر

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