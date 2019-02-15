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شكرى ووزير خارجية أرمينيا يبحثان تعزيز التعاون وعقد اللجنة المشتركة بالقاهرة

الجمعة، 15 فبراير 2019 04:51 م
شكرى ووزير خارجية أرمينيا يبحثان تعزيز التعاون وعقد اللجنة المشتركة بالقاهرة وزيرا خارجية مصر وأرمينيا
كتب : أحمد جمعة
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التقى وزير الخارجية سامح شكرى نظيره الأرمينى "زوهراب مناتساكانيان"، اليوم الجمعة، وذلك على هامش النسخة الـ55 لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد خلال الفترة من 15-17 فبراير الجاري، حيث يأتى اللقاء فى إطار المساعى التى تقوم بها الخارجية المصرية لتوطيد أطر التنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء حول العالم.  

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على خصوصية العلاقات بين مصر وأرمينيا، حيث أسهم المواطنون المصريون من أصل أرمينى فى تطور مصر السياسى والاقتصادى والثقافى على مدار السنين.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب لنظيره الأرمينى عن تطلع مصر لزيادة وتيرة تبادل الزيارات الرفيعة المستوى مع أرمينيا على كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور على كافة الأصعدة.

 

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 وأوضح حافظ، أن اللقاء تطرق أيضا لتطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، لاسيما نتائج الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في أرمينيا خلال سبتمبر 2017، حيث أشاد الوزيران بهذه التطورات الإيجابية وأعربا عن تطلعهما لعقد اللجنة المشتركة في القاهرة وقيام الوزير شكري بزيارة إلى العاصمة الأرمينية يريفان قريباً. كما اتفقا الوزيران على تكليف السفيرين الجديدين إلى كل من القاهرة ويريفان بتنشيط العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء الأواصر التاريخية التي تربط بينهما.      

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وفي ختام تصريحاته، أشار حافظ إلى أن الوزير شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن التقييم المصري للأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة أخر المستجدات في سوريا وليبيا واليمن.


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