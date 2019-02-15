شعث: لن نقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات

أ ش أ

قال مستشار الرئيس الفلسطينى للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية، والقائم بأعمال رئيس دائرة شؤون المغتربين، نبيل شعث إن الشعب الفلسطينى ليس بحاجة لانتظار الإعلان الرسمى عن "صفقة القرن" لإبداء موقفه منها، مضيفا "لن نقايض حقوقنا الوطنية بالملايين".

واعتبر شعث - خلال لقائه سفراء كل من كوريا الجنوبية كيم دونج جى، واليابان تاكيشى اوكوبو، وهناريا كسابا رادا، وتونس الحبيب بن فرح، كل على حدة اليوم /الخميس/ - أن "إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فقدت أهليتها كراع لعملية السلام، بالإجراءات المتعددة التى اتخذتها ضد حقوق شعبنا الفلسطيني"