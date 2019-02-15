شعبة الملابس الجاهزة: الأوكازيون الشتوى حرك المبيعات بنسبة 35%

كتب – إسلام سعيد

كشف يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أن الأوكازيون الشتوى ساهم فى تحريك المبيعات بنسبة 30 إلى 35% حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لا تلبى مستهدفات المحال خاصة أنه تم بيع 20% فقط من البضائع قبل دخول الأوكازيون.

وأضاف يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة لـ"اليوم السابع"، أننا دخلنا الأوكازيون وحجم البضائع الشتوية لدى المحلات كانت 80% أى أنه تم بيع 20 % فقط، لافتًا إلى أن مستهدفات الأوكازيون هو بيع الـ80% والأمور تسير بصورة جيدة.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر يوم 13 يناير القرار رقم 6 لسنة 2019 بشأن بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2019 اعتبارًا من يوم الإثنين 14 يناير 2019، لمدة شهر، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على المواطنين من خلال شرائهم منتجات وملابس بأسعار مخفضة، وكذلك فى مساعدة التجار لانتعاش حركة البيع، وتم تمديد المعرض إلى أواخر مارس بالتوافق بين الغرف التجارية ووزارة التموين.