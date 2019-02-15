video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد لحظة إعادة طفل لأسرته بعد تغيبه عن أهله وسفره للإسكندرية

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:00 م
شاهد لحظة إعادة طفل لأسرته بعد تغيبه عن أهله وسفره للإسكندرية الطفل
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بالمنتزة من العثور على طفل يبلغ من العمر تسع سنوات - طالب بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة الشيخ صالح الابتدائية بالسيدة زينب حيث أفاد أنه متغيب عن أسرته وحضر إلى الإسكندريه برفقة صديق له وذلك بإستقلال قطار من القاهرة.

وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وتم إخطار مديرية أمن القاهرة .. حيث تمكن قسم شرطة السيدة زينب من التوصل إلى أهلية الطفل من خلال بياناته المسجلة بالمدرسة الخاصة به ، حيث تم استدعاء والده ومقيم بشارع مجلس الأمة بالسيدة زينب وتوجيه مأمورية من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن الإسكندرية لاستلام الطفل من نقطة شرطة سيدى بشر التابعة لقسم المنتزة وتسليمه لقسم شرطة السيدة زينب، وتم تسليم الطفل لوالده وتعهد بحسن رعايته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية: إحباط استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية بجوار مسجد الاستقامة بالجيزة

الداخلية

اعادة طفل لاسرته

اخبار الخوادث




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة