شاهد لحظة إعادة طفل لأسرته بعد تغيبه عن أهله وسفره للإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بالمنتزة من العثور على طفل يبلغ من العمر تسع سنوات - طالب بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة الشيخ صالح الابتدائية بالسيدة زينب حيث أفاد أنه متغيب عن أسرته وحضر إلى الإسكندريه برفقة صديق له وذلك بإستقلال قطار من القاهرة.

وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وتم إخطار مديرية أمن القاهرة .. حيث تمكن قسم شرطة السيدة زينب من التوصل إلى أهلية الطفل من خلال بياناته المسجلة بالمدرسة الخاصة به ، حيث تم استدعاء والده ومقيم بشارع مجلس الأمة بالسيدة زينب وتوجيه مأمورية من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن الإسكندرية لاستلام الطفل من نقطة شرطة سيدى بشر التابعة لقسم المنتزة وتسليمه لقسم شرطة السيدة زينب، وتم تسليم الطفل لوالده وتعهد بحسن رعايته.