الرئيسية اقتصاد وبورصة رويترز: إينى تبدأ التنقيب فى مياه أبوظبى خلال الربع الثانى من 2020 الجمعة، 15 فبراير 2019 01:41 م إينى رويترز إضافة تعليق أعلن مسئول فى إيني أن الشركة ستبدأ التنقيب فى مياه أبوظبي خلال الربع الثانى من 2020. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. إينى تفوز بمنطقتى تنقيب بريتين فى مصر إينى أخبار إينى أبو ظبى رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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