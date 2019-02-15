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الجمعة، 15 فبراير 2019 02:29 م
خالد صلاح
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رويترز: إينى تبدأ التنقيب فى مياه أبوظبى خلال الربع الثانى من 2020

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:41 م
رويترز: إينى تبدأ التنقيب فى مياه أبوظبى خلال الربع الثانى من 2020 إينى
رويترز
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أعلن مسئول فى إيني أن الشركة ستبدأ التنقيب فى مياه أبوظبي خلال الربع الثانى من 2020.


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